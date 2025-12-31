الهلال الأحمر ينعي كبير مدربي الإسعافات الأولية

نعى الهلال الأحمر المصري، ببالغ الحزن والأسى، كبير مدربي الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر، محمد على عبدالعزيز أحد رموز العمل التطوعي والإنساني، الذي قدّم خلال مسيرته جهودًا مخلصة في خدمة المجتمع.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر أطلق اليوم الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 106، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

«زاد العزة»

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 106، نحو 5,300 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر 2,800 طن سلال غذائية ودقيق، نحو 500 طن مستلزمات إغاثية، 600 طن مستلزمات عناية شخصية، وما يزيد عن 1,400 طن مواد بترولية.

وفي محاولة لتخفيف معاناة الطقس السيئ عن الأهالي، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، التي شملت: نحو 3,900 بطانية، نحو 16,400 قطعة ملابس شتوية، ألف مرتبة، نحو 7,300 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.