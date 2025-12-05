ايمن يونس يطلب الدعاء لـ حسن شحاتة

وجه أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى حسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني لمنتخب مصر السابق، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي قيس بوك: "تمنياتي بالشفاء للكابتن الكبير الاسطوري حسن شحاتة ويقوم بالسلامة.. دعواتنا وتمنياتنا بالشفاء..".



وطمأن كريم حسن شحاتة جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لوالده، الكابتن حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن والده حضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية جراحية أخيرة الأسبوع المقبل بإذن الله، تمهيداً لعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية بعد التعافي الكامل.

وأضاف أن الكابتن حسن شحاتة لا يزال متأثراً قليلاً بابتعاده عن الملاعب، لكنه يحرص على متابعة المباريات المحلية، خصوصاً لقاءات نادي الزمالك الذي يرتبط به وجدانياً، لافتاً إلى أنه أشاد بأداء الفريق أمام طلائع الجيش، وبالمدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي نجح – بحسب وصفه – في ضبط التشكيل واختيار الأسلوب الأنسب لطبيعة أداء الزمالك.