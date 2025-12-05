قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ايمن يونس يطلب الدعاء لـ حسن شحاتة

منار نور

وجه أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى حسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني لمنتخب مصر السابق، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي قيس بوك: "تمنياتي بالشفاء للكابتن الكبير الاسطوري حسن شحاتة ويقوم بالسلامة.. دعواتنا وتمنياتنا بالشفاء..".


وطمأن كريم حسن شحاتة جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لوالده، الكابتن حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن والده حضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية جراحية أخيرة الأسبوع المقبل بإذن الله، تمهيداً لعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية بعد التعافي الكامل.

وأضاف أن الكابتن حسن شحاتة لا يزال متأثراً قليلاً بابتعاده عن الملاعب، لكنه يحرص على متابعة المباريات المحلية، خصوصاً لقاءات نادي الزمالك الذي يرتبط به وجدانياً، لافتاً إلى أنه أشاد بأداء الفريق أمام طلائع الجيش، وبالمدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي نجح – بحسب وصفه – في ضبط التشكيل واختيار الأسلوب الأنسب لطبيعة أداء الزمالك.

حسن شحاته ايمن يونس مرض حسن شحاته

