مدرب فلسطين: تأهلنا تاريخي ونسعى لمواصلة الإنجازات بكأس العرب أمام السعودية

أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، جاهزية “الفدائي” للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العرب، مشددًا على أن ما حققه منتخبنا حتى الآن هو “ثمرة تعب وجهد كبيرين” من الطاقم الفني واللاعبين.

وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، إن المنتخب تأهل بجدارة من مجموعة “صعبة جدًا”، موضحًا أن مواجهة السعودية ستكون قوية أمام منتخب كبير على مستوى آسيا والعالم، ويمتلك لاعبين مميزين، وتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: “نحن مركزون وحاضرون ذهنيًا، ونتمنى تحقيق نتيجة طيبة، حيث نتعامل مع المباراة على أنها مباراة تأهل”.

وأشار المدير الفني إلى أن سياسة التدوير بين اللاعبين تأتي وفق رؤية فنية واضحة، مؤكدًا أن كل لاعب في “الفدائي” يعرف دوره جيدًا ويدرك قيمة مشاركته في كأس العرب التي تشكّل مساحة للتعبير عن القضية الفلسطينية.

وتابع: “كل مباراة هي فرصة لإعلاء اسم فلسطين، ونحن في بعثة المنتخب لا نرى إلا الأمور الإيجابية التي يقدمها لنا الأشقاء العرب”.

وأكد أبو جزر أن تقليل معدل أعمار المنتخب كان تحديًا كبيرًا نجح الجهاز الفني في التعامل معه، حيث تم استدعاء 13 لاعبًا جديدًا لتجديد الدماء وتوسيع قاعدة الاختيارات، وهو ما ساعد المنتخب بشكل واضح خلال منافسات كأس العرب.