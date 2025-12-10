رينارد: مواجهة فلسطين صعبة.. وتركيزنا على التأهل لنصف النهائي

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية الأخضر لمواجهة قوية أمام المنتخب الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن التركيز الكامل للفريق ينصب على تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، مواصلاً السعي نحو التقدم في البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أشار رينارد إلى قوة المنتخب الفلسطيني وتطوره اللافت في البطولة، قائلاً: “نواجه خصماً قوياً، والمباراة لن تكون سهلة. تركيزنا ينصب على التأهل، ونسعى لحسم المواجهة خلال 90 دقيقة.”

وتحدث المدرب الفرنسي عن التحديات التي تواجه المنتخب السعودي في ظل ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، موضحا: "مدربو الأندية يمكنهم الاعتماد على ثمانية لاعبين أجانب في الدوري وعشرة في البطولات القارية، وهذا يسهل عملهم. أما بالنسبة لمدرب المنتخب، فقلة مشاركة اللاعبين المحليين تجعل المهمة أكثر صعوبة.”

كما تطرق رينارد إلى ملف ركلات الجزاء، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل بجد على تطوير هذا الجانب، وقال: “نعم، واجهتنا مشكلة في ركلات الجزاء. علينا تحسين ذلك والظهور بشكل أفضل في الأدوار الإقصائية.”

من جهته، أكد أحد لاعبي الأخضر سعادته بتمثيل المنتخب وارتداء القميص الوطني، مشيراً إلى أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، وأن الجهاز الفني يساهم في تعزيز الحالة النفسية للفريق، مضيفاً: “لدينا عناصر أصحاب خبرة، والمدرب يمنحنا الثقة دائماً. نحن جاهزون لتطبيق تعليماته وتحقيق الفوز.”

ووجه رينارد التهنئة للمنتخب الفلسطيني على تأهله المستحق من دور المجموعات، مشيداً بروحه العالية وأدائه المميز، مؤكداً استعداد الأخضر لمواجهته بكل جدية واحترام.

كما أشار المدرب السعودي إلى أن سياسة المداورة التي اتبعها خلال دور المجموعات جاءت بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين، خصوصاً أولئك الذين يخوضون مباريات مكثفة في الدوري ودوري أبطال آسيا، مؤكداً أن جميع العناصر أصبحت جاهزة الآن للمرحلة الحاسمة من البطولة.

وفي ختام حديثه، شدد رينارد على أن كل مباراة مع المنتخب تحمل قيمة كبيرة، وأن باب الانضمام للأخضر ما يزال مفتوحاً أمام من يثبت جدارته، قائلاً: “كل مباراة مهمة عندما ترتدي قميص المنتخب. مراد هوساوي مثال على اللاعبين الذين أثبتوا جاهزيتهم. ونحن نمنح الفرصة لكل من يستحق.”