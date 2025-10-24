الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إيجل نوار بدورى أبطال إفريقيا

يختتم الأهلى تدريباته، استعدادا لمواجهة ايجل نوار فى الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، وسيكون المران خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذى يضرب الصفوف فى ظل ضغط المباريات، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات فى 8 أيام.

ويفقد الفريق فى مواجهة إيجل نوار، جهود حسين الشحات وأشرف دارى وإمام عاشور وأحمد رضا ومحمد شريف للإصابة، بينما تبدو الأمور غامضة بالنسبة إلى كريم فؤاد الذى عاد للمران الجماعى أمس، ويبدو أنه من الصعب تواجده فى قائمة مواجهة إيجل نوار.

ويبحث الدنماركى ييس توروب المدير الفنى، عن إجراء تعديلات على تشكيل الفريق فى مواجهة ايجل نوار، خاصة أن الفريق قد حقق الفوز بهدف نظيف فى مواجهة الذهاب التى اقيمت السبت الماضى ببوروندى.