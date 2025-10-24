الزمالك يتلقى أنباء سارة بشأن موقف دونجا قبل السوبر المصري

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة تتعلق بموقف نبيل عماد"دونجا"، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن اللاعب لا يواجه أي عقوبة رسمية تمنعه من خوض المنافسات، على عكس ما تردد خلال الفترة الماضية حول إيقافه، مشيرة إلى أن المحاضر الرسمية الخاصة بمباراة السوبر السابقة لم تتضمن أي قرارات تأديبية ضد دونجا أو ضد الثنائي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، أصحاب الواقعة المعروفة.

وأوضحت المصادر أن الأخبار التي تم تداولها الموسم الماضي بشأن إيقاف ثلاثي الزمالك لأربع مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه كانت تسريبًا غير دقيق من أحد المسؤولين السابقين في اتحاد الكرة، صدر بهدف تهدئة الأجواء عقب الأزمة التي حدثت وقتها.

وبناءً على ذلك، أصبح موقف نبيل عماد دونجا قانونيًا وسليمًا، ويحق له المشاركة في السوبر دون أي عوائق، في ظل غياب أي قرارات رسمية أو عقوبات معتمدة من لجنة الانضباط أو اتحاد الكرة.

وأكدت إدارة الزمالك أنها خاطبت اتحاد الكرة للاستفسار رسميًا عن الوضع القانوني للاعب، إلا أن الاتحاد لم يرد حتى الآن، وهو ما اعتبره مسؤولو النادي نفيًا ضمنيًا لوجود أي عقوبة، ليتم في النهاية إدراج دونجا ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات للمشاركة في البطولة.

"فيفا" يهدد الزمالك بحرمانه من القيد

وفي سياق اخر.. كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يترقب صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يقضي بإيقاف قيد الفريق الأول مجددًا، بسبب مستحقات مالية متأخرة تخص المديرين الفنيين السابقين، البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري كريستيان جروس.

وأوضحت التقارير أن إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل فتح ملف تمديد عقود الثلاثي أحمد حمدي، حسام عبد المجيد، ومحمد السيد، لحين حل الأزمة المالية الحالية وتوفير السيولة اللازمة.

وأضافت المصادر أن النادي قد يدرس العروض المقدمة لبعض لاعبيه في حال وصولها، من أجل تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة.