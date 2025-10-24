أزمة جديدة تلوح في الأفق… “فيفا” يهدد الزمالك بحرمانه من القيد

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يترقب صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يقضي بإيقاف قيد الفريق الأول مجددًا، بسبب مستحقات مالية متأخرة تخص المديرين الفنيين السابقين، البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري كريستيان جروس.

وأوضحت التقارير أن إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل فتح ملف تمديد عقود الثلاثي أحمد حمدي، حسام عبد المجيد، ومحمد السيد، لحين حل الأزمة المالية الحالية وتوفير السيولة اللازمة.

وأضافت المصادر أن النادي قد يدرس العروض المقدمة لبعض لاعبيه في حال وصولها، من أجل تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة.