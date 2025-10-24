مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي رسالة لضيف مران الأمس الطفل محمد أحمد مجدي، الذي يستعد للسفر لاجراء عملية زرع نخاع.

وشارك مصطفى شوبير صورته عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “شفاك الله وعفاك ترجع بالسلامة إن شاء الله”.

ويختتم الأهلى تدريباته، استعدادا لمواجهة ايجل نوار فى الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، وسيكون المران خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذى يضرب الصفوف فى ظل ضغط المباريات، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات فى 8 أيام.

ويفقد الفريق فى مواجهة إيجل نوار، جهود حسين الشحات وأشرف دارى وإمام عاشور وأحمد رضا ومحمد شريف للإصابة، بينما تبدو الأمور غامضة بالنسبة إلى كريم فؤاد الذى عاد للمران الجماعى أمس، ويبدو أنه من الصعب تواجده فى قائمة مواجهة إيجل نوار.



حرص ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى جماهير النادي على تحيتهم له ودعمهم للجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.