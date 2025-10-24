أبرز مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الاتحاد والهلال في قمة منافسات الدوري السعودي بالموسم الحالي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × وست هام – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد × إشبيلية – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1
الدوري الإيطالي
ميلان × بيسا – العاشرة إلا ربع مساء
الدوري الفرنسي
باريس إف سى × نانت – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء
الدوري السعودي
الفتح × الاتفاق – السادسة إلا ربع مساء
نيوم × الخليج – السادسة والنصف مساء
الاتحاد × الهلال – التاسعة مساء