قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
لاريجاني: تقليص مدى الصواريخ الإيرانية يعدّ استسلاما وسلبا للأمن الوطني
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية.. لا تقلقوا بشأن ذلك
إعلام سوداني: 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع
مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله
طعنات نافذة.. شاب سوداني ينهي حياة شقيقه في الهرم
استطلاع: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
قمة تاريخية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي

الاتحاد ضد الهلال
الاتحاد ضد الهلال

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

الاتحاد ضد الهلال

ويستهدف الاتحاد تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو في الدوري السعودي، وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وكان الاتحاد تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله ليفقد 5 نقاط من 6 آخر مباراتين، متراجعًا إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط.

في المقابل، يتطلع الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي على حساب الاتحاد في الكلاسيكو، وإشعال المنافسة على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، متأخرًا بأربع نقاط عن النصر متصدر الترتيب.

الاتحاد الهلال الدوري السعودي كونسيساو مباراة الاتحاد والهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

حريق هائل بكشك محول كهرباء

حريق في محول كهرباء كهرباء بجنوب الاقصر... صور

دواجن فاسدة

ضبط ربع طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمة.. صور

أنشطة ثقافية

ثقافة أسوان تنظم حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر عامية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد