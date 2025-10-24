الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

الاتحاد ضد الهلال

ويستهدف الاتحاد تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو في الدوري السعودي، وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وكان الاتحاد تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله ليفقد 5 نقاط من 6 آخر مباراتين، متراجعًا إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط.

في المقابل، يتطلع الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي على حساب الاتحاد في الكلاسيكو، وإشعال المنافسة على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، متأخرًا بأربع نقاط عن النصر متصدر الترتيب.