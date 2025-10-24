شوبير يحذر من مواجهة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قبل مواجهة الإياب بين الأهلي وايجل نوار في دوري أبطال افريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “ياريت نخلي بالنا من ماتش ايجل نوار بطل بوروندي ونديله الاهتمام والاحترام الكافي”.

ويبحث الدنماركى ييس توروب المدير الفنى، عن إجراء تعديلات على تشكيل الفريق فى مواجهة ايجل نوار فى المباراة المقرر لها في الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، خاصة أن الفريق قد حقق الفوز بهدف نظيف فى مواجهة الذهاب التى اقيمت السبت الماضى ببوروندى.

ويدرس توروب الدفع بكل من: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر من بداية المباراة مع وجود محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو على دكة البدلاء، ويتجه الجهاز الفنى إلى تشكيل يضم مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكرى وأليو ديانج ومحمد على بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى وأحمد عبدالقادر وجينيك جراديشار.

ومن المقرر أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق مساء اليوم، بالقائمة التى سوف يختارها، وعقد توروب محاضرة مع لاعبية أمس، تضمنت التأكيد على أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتائج وأنه يجب نسيان الفوز الذى حققه الفريق فى مباراة الذهاب وضرورة تكرار النتيجة فى مواجهة الاياب غدا.