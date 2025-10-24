قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين

الأهلي
الأهلي
علا محمد

يختتم الأهلى تدريباته، استعدادا لمواجهة ايجل نوار فى الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، وسيكون المران خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذى يضرب الصفوف فى ظل ضغط المباريات، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات فى 8 أيام.

ويفقد الفريق فى مواجهة إيجل نوار، جهود حسين الشحات وأشرف دارى وإمام عاشور وأحمد رضا ومحمد شريف للإصابة، بينما تبدو الأمور غامضة بالنسبة إلى كريم فؤاد الذى عاد للمران الجماعى أمس، ويبدو أنه من الصعب تواجده فى قائمة مواجهة إيجل نوار.


حرص ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى جماهير النادي على تحيتهم له ودعمهم للجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا أداءً مميزًا خلال أول ٦٠ دقيقة وسجلنا هدفين وسيطرنا على مجريات اللعب، لكننا بعد ذلك منحنا المنافس فرصة للعودة، وبالتأكيد سوف نعمل على علاج الأخطاء وتطوير أنفسنا.. كرة القدم بالنسبة إليَّ هي الفوز، ونخوض مباراة كل ٣ أيام وهو ما يمثل ضغطًا على اللاعبين.

الأهلى ايجل نوار دورى أبطال حسين الشحات أشرف دارى ييس توروب الاتحاد السكندري

