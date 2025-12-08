قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير طريق الظافرية الدكرور بواحة سيوة

محافظ مطروح خلال تفقد طريق الظافرية بسيوة
محافظ مطروح خلال تفقد طريق الظافرية بسيوة
ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لسيوة أعمال تطوير طريق الظافرية - الدكرور بطول حوالى 2.4 كيلو متر  ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025/2026 بمدينة سيوة.

رافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطريق وكبار مشايخ وعواقل سيوة .

أوضح مدير مديرية الطرق أن إجمالي أطوال الخطة 12كم طرق بمنطقة وافلة والسلام تتضمن أعمال اسفلت وانترلوك بالشوارع الضيقة وصيانة الشارع الرئيسى بمدينة سيوة من قسم الشرطة حتى مستشفى سيوة المركزى وذلك بإجمالي تكلفة حوالى 55 مليون جنيه .

وجه محافظ مطروح أثناء تفقده للأعمال الجاري تنفيذها بطريق الظافرية بتوسعة الطريق فى القطاعات الضيقة والإلتزام بخط التنظيم وهو أحد أهم الطرق داخل مدينة سيوة والذى يربط بين وسط المدينة ومناطق السياحة بجبل الدكرور وعين كليوباترا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم السبت ،القافلة المجتمعية لذوى الهمم والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة وهيئة زايد العليا والشركة القابضة التنموية ADQ بدولة الإمارات، وذلك بساحة مديرية الشباب والرياضة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وندي محمد مسئولة القوافل بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة

حيث تتضمن قافلة الخدمات الشاملة خدمات طبية واجتماعية وتثقيفية ،وتشمل لقافلة الطبية عدد (5) عيادات )عظام - أطفال - نساء - انف واذن - صيدلية )وسيتم صرف العلاج مجانا.

كما تشمل إهداء وتوزيع مواد غذائيه من خلال عدد (200) كرتونة غذائية موزعة علي الشباب والرياضة ( 100) والتضامن الاجتماعي ( 100) . وملابس و شنطة بعدد (300) شنطة تحتوى علي ( شورت - تي شيرت - شراب ) بالتعاون بين الشباب والرياضة( 150) والتضامن الاجتماعي ( 150) .

كما تشمل القافلة أيضا خدمات تثقيفية : مع اقامة عدد من الندوات التوعوية على هامش القافلة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم اختيار الاسماء المستحقة من القادرون باختلاف بمحافظة مطروح.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود وزارة الشباب والرياضة على جهود ودعم منظومة الشباب والرياضة والتعاون مع محافظة مطروح.

كذلك الشكر لمؤسسة زايد العليا بدولة الإمارات العربية الشقيقة وتعاونها مع المحافظة امتدادا لروح التعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

