قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس الأيام القادمة.. استمرار الأجواء الباردة وأمطار بالمحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدًا خلال الفترة من غدا الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 وحتى السبت 13 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، وبارد ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة 

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، سوف يشهد استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما تسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

تستمر فرص الامطار خلال الطقس الأيام القادمة، موجودة على ما بين الخفيفة إلى المتوسطة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد الفترة من غدا الثلاثاء إلى الخميس 11 ديسمبر، فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار ورياح تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع

يكون هناك نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، حيث تشهد اضطرابات ورياح على السواحل نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يومي الجمعة والسبت من نهاية هذا الاسبوع، تنشط الرياح أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، كالتالي:

درجات الحرارة الأيام القادمة

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار الأيام المقبلة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:
الثلاثاء 13-19 / الأربعاء 13-19 / الخميس 13-19 / الجمعة 13-19 / السبت 13-20

السواحل الشمالية:
الثلاثاء 14-18 / الأربعاء 14-18 / الخميس 14-18 / الجمعة 14-19 / السبت 13-19

شمال الصعيد:
الثلاثاء 11-22 / الأربعاء 11-22 / الخميس 11-21 / الجمعة 11-21 / السبت 9-21

جنوب الصعيد:
الثلاثاء 23-11 / الأربعاء 23-11 / الخميس 22-11 / الجمعة 21-9 / السبت 22-11

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع حالة الطقس على مدار الساعة من خلال أحدث الأنظمة، مشددة على ضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات نشاط الرياح أو سقوط الأمطار.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

مجلس النواب

حقوق البرلمان: مصر أجهضت الدعاية الإسرائيلية حول معبر رفح ووضعت الحقيقة أمام العالم

حزب العدل

حزب العدل يطالب بآليات حماية مشددة لوقف "كوارث" الاعتداءات المدرسية

محمود جبر

المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد