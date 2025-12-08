الطقس الأيام القادمة.. استمرار الأجواء الباردة وأمطار بالمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدًا خلال الفترة من غدا الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 وحتى السبت 13 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، وبارد ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، سوف يشهد استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما تسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

تستمر فرص الامطار خلال الطقس الأيام القادمة، موجودة على ما بين الخفيفة إلى المتوسطة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد الفترة من غدا الثلاثاء إلى الخميس 11 ديسمبر، فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار ورياح تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع

يكون هناك نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، حيث تشهد اضطرابات ورياح على السواحل نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يومي الجمعة والسبت من نهاية هذا الاسبوع، تنشط الرياح أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، كالتالي:

درجات الحرارة الأيام القادمة

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار الأيام المقبلة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الثلاثاء 13-19 / الأربعاء 13-19 / الخميس 13-19 / الجمعة 13-19 / السبت 13-20

السواحل الشمالية:

الثلاثاء 14-18 / الأربعاء 14-18 / الخميس 14-18 / الجمعة 14-19 / السبت 13-19

شمال الصعيد:

الثلاثاء 11-22 / الأربعاء 11-22 / الخميس 11-21 / الجمعة 11-21 / السبت 9-21

جنوب الصعيد:

الثلاثاء 23-11 / الأربعاء 23-11 / الخميس 22-11 / الجمعة 21-9 / السبت 22-11

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع حالة الطقس على مدار الساعة من خلال أحدث الأنظمة، مشددة على ضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات نشاط الرياح أو سقوط الأمطار.