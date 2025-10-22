توروب: حققنا فوزا مهما على الاتحاد.. وفخور بتدريب الأهلي

حرص ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى جماهير النادي على تحيتهم له ودعمهم للجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا أداءً مميزًا خلال أول ٦٠ دقيقة وسجلنا هدفين وسيطرنا على مجريات اللعب، لكننا بعد ذلك منحنا المنافس فرصة للعودة، وبالتأكيد سوف نعمل على علاج الأخطاء وتطوير أنفسنا.. كرة القدم بالنسبة إليَّ هي الفوز، ونخوض مباراة كل ٣ أيام وهو ما يمثل ضغطًا على اللاعبين.

وأضاف: أول مباراة لي في استاد القاهرة وسعيد للغاية بالفوز وبقيادتي للنادي الأهلي.. وفخور بقيادة هذا الكيان العظيم، وسوف أعمل على إسعاد الجماهير.. قدمنا أداءً خططيًّا مميزًا خاصة في أول ٦٠ دقيقة.

وأشار توروب إلى أن كرة القدم بها قاعدة تتمثل في أن الهجوم المميز يجلب الفوز بالمباريات وأيضًا الدفاع المميز يمكنه أن يجلب البطولات، ولا بد من الاهتمام بالنواحي الدفاعية إلى جانب الهجومية، فالفريق منظومة واحدة تتشابك خلالها كل الخطوط.

وأكمل: تسجيل الأهداف صعب، ولدينا أسماء مميزة تملك قدرات فنية كبيرة مثل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، واللاعبون قدموا المطلوب منهم خلال اللقاء.

وختم توروب بالتأكيد على أنه شاهد العديد من المباريات للفريق ولمس قدراتهم بنفسه، وأنه سوف يعمل على تطوير أداء الجميع سواء على الصعيد الفني أو النفسي.