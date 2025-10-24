لاعب غزل المحلة السابق: الأهلي يواجه صعوبة في تعويض علي معلول

أشاد نادر العشري، نجم غزل المحلة السابق، بجهود المدرب علاء عبدالعال مع زعيم الفلاحين خلال مواجهات الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم 2025-2026.

وقال نادر العشري أن فريق غزل المحلة، يسير بخطى ثابتة بعد حالة الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها النادي، مشيرًا إلى أن طريقة لعب علاء عبدالعال تتناسب تمامًا مع إمكانيات اللاعبين، وهو ما جعل غزل المحلة يمتلك أحد أقوى خطوط الدفاع في الدوري بفضل العمل الجماعي.

وأضاف العشري في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» أن الأهلي يواجه صعوبة في تعويض علي معلول، مشيرًا إلى أن استقبال الفريق 12 هدفًا هذا الموسم يتحمله جميع اللاعبين وليس الدفاع فقط، كما وصف أداء محمد على بن رمضان في المباريات الأخيرة بالمتواضع.

وأشاد نجم غزل المحلة السابق بمنظومة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنها متكاملة بقيادة مدرب متمرس مثل على ماهر، في حين أوضح أن المصري يحتاج إلى تدعيم مركز قلب الدفاع أكثر من التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وشدد على أن فريق الزمالك يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق في الدوري، لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية وقادر على احتواء اللاعبين، معتبرًا أن فيريرا ليس الأنسب في هذه المرحلة.



واتم العشري بالإشادة بنادي بيراميدز، مؤكدًا أن الاستقرار الفني باستمرار المدير الفني يوريتش هو سر تفوق الفريق مؤخرًا بعد معاناته في فترات سابقة من كثرة تغييرات الأجهزة الفنية.