صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

شهدت الساعات الاخيرة تطوراً مفاجئ في قضية ناديي بيراميدز والأهلي ،حيث تلقى الفريق السماوي ضربة جديدة في ملف قضيته الشهيرة أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والتي طالب فيها بسحب درع الدوري المصري الممتاز من الأهلي ومنحه لنفسه، بداعي عدم تطبيق عقوبة خصم ثلاث نقاط من المارد الأحمر في الموسم الماضي.



أصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانًا رسميًا كشفت خلاله عن جدول القضايا الرياضية المقرر نظرها حتى يوم 21 نوفمبر المقبل، متضمنًا تفاصيل 17 قضية من مختلف الاتحادات والهيئات الدولية.

وجاءت المفاجأة الكبرى في البيان بعد عدم إدراج اسم نادي بيراميدز أو قضيته ضد الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ضمن جدول الجلسات، ما يعني تأجيل النظر في القضية مرة أخرى، وهو ما شكّل ضربة جديدة لآمال إدارة بيراميدز في حسم الملف قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.