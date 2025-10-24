مدرب بيراميدز: المنافسة صعبة مع الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن المنافسة في الدوري المصري ليست سهلة في ظل وجود قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لما يمتلكانه من دعم جماهيري ضخم.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "الأمر صعب أن تنافس في ظل وجود الأهلي والزمالك، لأنهما يملكان قاعدة جماهيرية كبيرة، ومن الصعب أن تحقق نتائج رائعة بدون جماهير، لكن منذ أول يوم لي في بيراميدز كنت أعلم أنني قادر على تحقيق شيء مميز، ونجحنا في ذلك بالفعل".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، لأن الجميع يقول إنها مليئة بالمعلومات غير الصحيحة، وهذا قد يشتت تركيزي. لذلك أحرص دائمًا على التركيز في عملي فقط."

وتابع: "أنا أركز مع فريقي فقط، ولا أنشغل بأي فريق آخر. كل تركيزي منصب على كيفية تطوير الأداء وتحقيق الأفضل مع بيراميدز."

وعن احتفاله بالفوز في المباراة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي رغم تتويج الأهلي باللقب، أوضح يورتشيتش: "سؤال صعب، لكني احتفلت لأن الموسم الماضي كان رائعًا بالنسبة لنا، وحققنا خلاله العديد من الإنجازات، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".