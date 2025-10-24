يورتشيتش: حسام حسن يحقق نتائج رائعة

أشاد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه متابع دائم للفريق ويتمنى له تحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "الكابتن حسام حسن يحقق نتائج رائعة مع منتخب مصر، ولا توجد أي أمور سلبية تخص المنتخب حاليًا، وأنا مشجع كبير لمنتخب مصر، وأتمنى أن يصل إلى ما حققه المنتخب المغربي في الفترة الماضية".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "منتخب مصر يحتاج فقط إلى أن يكون أكثر شراسة هجوميًا، وحينها سيحقق نتائج أفضل بكثير مما حدث في الفترة السابقة".

كما أشاد يورتشيتش بعدد من اللاعبين المصريين، مؤكدًا أنهم يمتلكون موهبة تؤهلهم للاحتراف الأوروبي، وقال: "إبراهيم عادل لاعب عظيم ولديه موهبة كبيرة تؤهله للعب في نادٍ أوروبي كبير، وكذلك إمام عاشور لاعب الأهلي لاعب مهم جدًا، أما حسام عبد المجيد لاعب الزمالك فأراه لاعبًا عالميًا في المستقبل."