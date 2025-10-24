رضا عبدالعال: محمد علي بن رمضان "عبء" على الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج الخدمة في المباريات الماضية مع القلعة الحمراء.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" محمد علي بن رمضان بعيد عن مستواه الفني مع فريق الأهلي ولم يقدم الأداء المنتظر منه منذ مباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية والتي سجل خلالها هدفاً".

وأضاف:" من وجهة نظري أن بن رمضان أصبح عبء على فريق الأهلي في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى استعادة مستواه الفني في أقرب وقت ممكن ".