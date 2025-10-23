الخطيب: الأهلي يؤدي دورًا وطنيًا ومجتمعيًا لخدمة المجتمع المصري



أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور القلعة الحمراء لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذجًا في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل مصر.

وأوضح أن المؤسسة نفذت خلال العامين الماضيين العديد من المشروعات ذات الأثر الإيجابي، وتستعد لإطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «بيت الأهلي»، استمرارًا لشعار «الأهلي للجميع».



وأضاف الخطيب أن النادي الأهلي كان دائمًا في صفوف الدولة المصرية عند الأزمات والمواقف الوطنية، مشيرًا إلى أن مؤسسات النادي شاركت في دعم مبادرات الصحة والتعليم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ما يقدمه الأهلي في هذا الملف يُعد امتدادًا لدوره التاريخي في خدمة المجتمع منذ تأسيسه عام 1907.



وأوضح رئيس الأهلي أن المجلس الحالي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المسؤولية المجتمعية المستدامة، عبر شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل في التكافل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الانتماء والعطاء بين أعضاء وجماهير النادي، مؤكدًا أن الأهلي سيواصل أداء دوره الوطني بما يليق بتاريخه وقيمه الراسخة.