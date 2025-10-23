الخطيب: جماهير الأهلي الداعم الأول .. ومشروع الاستاد حلم القرن

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور القلعة الحمراء لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذجًا في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل مصر.



أشار الخطيب خلال الندوة الانتخابية لقائمته بفرع مدينة نصر، إلى أن جماهير الأهلي هي السند الحقيقي والداعم الأكبر لمسيرة النادي في مختلف المواقف، مؤكدًا أن الحلم الأكبر للجميع هو مشروع استاد الأهلي الذي يمثل نقلة تاريخية في مسيرة القلعة الحمراء.

ووجه رئيس النادي التحية لمجالس الإدارات السابقة وشركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء على ما قدموه من جهود كبيرة في سبيل تنفيذ المشروع العملاق.