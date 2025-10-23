قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028 ويقود حملة الترويج لملعب النادي الجديد

إسلام مقلد

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، ليواصل مشواره مع الفريق حتى نهاية عام 2028، في خطوة تؤكد استمرار العلاقة بين أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ وأحد أحدث أندية العالم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه ميسي وهو يجلس على منضدة يوقع العقود الجديدة بعد الاطلاع عليها، دون أن يكشف النادي في البداية عن تفاصيل الاتفاق. 

وفجأة، أزيح الستار من خلفه ليظهر ميسي وسط أعمال البناء الجارية في ملعب النادي الجديد "فريدم بارك"، في لقطة رمزية تشير إلى ارتباط اسمه بمستقبل الفريق ومشروعه الرياضي والاستثماري.

وفيما بعد، كشف الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) أن عقد ميسي الجديد يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى ديسمبر 2028، بينما أكدت شبكة "إيه إس بي إن" أن إدارة إنتر ميامي ستستغل شهرة ميسي العالمية في الترويج للعلامة التجارية للنادي وملعبه الجديد الذي يُتوقع افتتاحه رسميًا في عام 2026.

وبذلك سيبقى ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، ضمن صفوف النادي الأمريكي حتى بلوغه 41 عامًا، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الذهبية، في الوقت الذي يستعد فيه زميلاه السابقان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لإنهاء مشوارهما مع الفريق بنهاية الموسم الجاري 2025.

رحلة ميسي في إنتر ميامي

انضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، الذي لعب له موسمين عقب رحيله التاريخي عن برشلونة في 2021. 

وخلال عامين في الدوري الأمريكي، خاض ميسي 82 مباراة سجل خلالها 71 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة، إضافة إلى إحراز 6 أهداف من ركلات حرة و4 من ركلات جزاء. 

كما قاد الفريق للتتويج بلقبين هما كأس الدوريات ودرع الجماهير، ليضع النادي على خريطة المنافسة المحلية والقارية.

أسطورة تتحدث بالأرقام

يُعد ليونيل ميسي أحد أكثر اللاعبين إنجازًا في تاريخ كرة القدم، حيث سجل أكثر من 962 هدفًا خلال 781 مباراة مع الأندية، منها 672 هدفًا بقميص برشلونة خلال 778 مباراة بين عامي 2004 و2021، ليصبح الهداف التاريخي للنادي الكتالوني بفارق هائل عن أقرب منافسيه. 

أما في باريس سان جيرمان، فقد أحرز 32 هدفًا في 75 مباراة قبل أن يبدأ رحلته الأمريكية في إنتر ميامي.

وعلى المستوى الدولي، يملك ميسي أرقامًا مذهلة مع منتخب الأرجنتين، إذ سجل 130 هدفًا في 217 مباراة عبر مختلف الفئات، منها 114 هدفًا مع المنتخب الأول في 194 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده. 

كما شارك في خمس نسخ متتالية من كأس العالم منذ 2006 وحتى 2022، خاض خلالها 26 مباراة سجل فيها 13 هدفًا، أبرزها سبعة أهداف في مونديال قطر الذي تُوِّج فيه مع الأرجنتين باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها.

كما شارك ميسي في سبع نسخ من بطولة كوبا أمريكا، وتُوّج بلقبها مرتين عامي 2021 و2024 بعد أن خسر ثلاث نهائيات في 2007 و2015 و2016، ليكمل مسيرة الألقاب القارية التي طال انتظارها.

وباحتساب جميع أهدافه مع الأندية والمنتخبات، يمتلك ليونيل ميسي رصيدًا قياسيًا بلغ 911 هدفًا في 1181 مباراة رسمية، في إنجاز لم يحققه أي لاعب في العصر الحديث.

بهذا التجديد، يواصل "البرغوث" الأرجنتيني مشواره في الملاعب الأمريكية، لا كلاعب فقط، بل كسفير كروي عالمي يسعى لترسيخ مكانة الدوري الأمريكي كمحطة رئيسية في كرة القدم الحديثة، بينما يترقب عشاق الساحرة المستديرة افتتاح "فريدم بارك" الذي سيحمل على جدرانه اسم ميسي كأيقونة خالدة في تاريخ النادي والبطولة.

نادي إنتر ميامي الأمريكي نادي إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي ميسي

