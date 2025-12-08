تعطيل الدراسة غدًا بمدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر بجميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من توقعات بسوء الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، خاصة مع احتمالات تعرض بعض المناطق لأمطار رعدية غزيرة وتقلبات جوية مفاجئة.

وأكد اللواء شعيب رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، مع متابعة الموقف أولًا بأول والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات لاتخاذ أي إجراءات لازمة.

كما ناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حتى استقرار الأحوال الجوية.