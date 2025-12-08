قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بقرية الودي ويجري تجربة عملية لتقديم المواطنين الطلب بدءا من التسجيل وحتى استلامه

أحمد زهران

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة موسعة بمركز ومدينة الصف لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقرية الودي، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واطمأن على جاهزية المركز بالأجهزة والأنظمة الداعمة لتيسير العمل.
كما تابع تجربة عملية لتقديم أحد المواطنين طلبًا داخل المركز، بدءًا من تسجيله وحتى استلامه من قِبل الموظفين، بما يعكس كفاءة منظومة التحول الرقمي في تسهيل الخدمات الحكومية.
و شدد المحافظ على أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنها تمثل حلقة رئيسية في منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.
وأوضح أن التعامل مع المواطنين داخل المركز يجب أن يتم بمنتهى الاحترافية وسرعة الاستجابة مع الالتزام بتقديم المعلومات بدقة وإنهاء الطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة الحكومية الجديدة.
كما شملت الجولة تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري بالديسمي والمُعد لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول، والذي يضم وحدات سكنية حضارية متكاملة الخدمات. 
وتفقد المحافظ مشروع مركز شباب الديسمي الذي يحتوي على منشآت خدمية وملعب خماسي لخدمة شباب وأهالي المنطقة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب لدعم قدرات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية.
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة مدينة الصف

