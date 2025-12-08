محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بقرية الودي ويجري تجربة عملية لتقديم المواطنين الطلب بدءا من التسجيل وحتى استلامه

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة موسعة بمركز ومدينة الصف لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقرية الودي، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واطمأن على جاهزية المركز بالأجهزة والأنظمة الداعمة لتيسير العمل.

كما تابع تجربة عملية لتقديم أحد المواطنين طلبًا داخل المركز، بدءًا من تسجيله وحتى استلامه من قِبل الموظفين، بما يعكس كفاءة منظومة التحول الرقمي في تسهيل الخدمات الحكومية.

و شدد المحافظ على أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنها تمثل حلقة رئيسية في منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.

وأوضح أن التعامل مع المواطنين داخل المركز يجب أن يتم بمنتهى الاحترافية وسرعة الاستجابة مع الالتزام بتقديم المعلومات بدقة وإنهاء الطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة الحكومية الجديدة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري بالديسمي والمُعد لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول، والذي يضم وحدات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

وتفقد المحافظ مشروع مركز شباب الديسمي الذي يحتوي على منشآت خدمية وملعب خماسي لخدمة شباب وأهالي المنطقة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب لدعم قدرات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف.