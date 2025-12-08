جوزيف عون: نرفض أي اتهامات للجيش اللبناني بعدم القيام بدوره في جنوب الليطاني

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الاثنين رفضه أي اتهامات للجيش بعدم القيام بدوره كاملا في جنوب نهر الليطاني.

إشادة بالجيش اللبناني

وأشار عون، إلى القوات الأممية المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" والميكانيزم ومجلس الأمن الدولي أشادوا بجهود الجيش اللبناني.

وقال الرئيس اللبناني، إنه يرحب بأي دور فرنسي في لجنة الرقابة الدولية، وأي تدقيق للجنة الرقابة الدولية في إجراءات الجيش بجنوب لبنان.

والأسبوع الماضي، أكد عون رغبته في أن يستمر وجود القوات الدولية إلى حين استكمال الجيش انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، موضحا أن لبنان يرحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب اليونيفيل.

وأضاف عون: إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى أراضيهم هما أولوية لدينا ونريد من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا ويوفر لنا هذا الدعم لإعادة الإعمار.