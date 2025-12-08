أحمد موسى: لا صحة لرفع رسوم تأشيرة دخول مصر والوزارة توضح الحقائق

نفى الإعلامي أحمد موسى ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، مؤكدًا أن ما ينشر في هذا السياق يندرج تحت محاولات بث الشائعات والإساءة للدولة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، من بينهم نحو 300 ألف زائر من الصين سنويًا، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تمس قطاع السياحة.

واستعرض موسى البيان الرسمي الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والذي أكدت فيه الوزارة عدم صحة الادعاءات حول رفع رسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارًا، موضحة أن ما جرى هو تحديد حد أقصى للرسم في الإطار التشريعي الجديد، دون اتخاذ أي قرار فعلي بزيادة الرسوم.

كما شدد البيان على أن المعلومات المتعلقة بالتأشيرات تصدر حصراً عبر الجهات التنفيذية المختصة، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.