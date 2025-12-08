القومي للإتصالات: التكنولوجيا أصبحت ضرورة وديجيتوبيا تمثل أكبر منصة لاكتشاف المواهب في الإبداع الرقمي

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة، مشيرا إلى أن مسابقة "ديجيتوبيا" تمثل أكبر منصة لاكتشاف المواهب في الإبداع الرقمي تبدأ من سن 10 سنوات.

وقال أحمد خطاب، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية الحياة" أن الوزارة تعاونت مع شركاء صناعيين لدعم المشاركين خلال توفير خبراتهم وأفكارهم التطبيقية، مؤكدا أن الفرق الستة التي وصلت إلى المرحلة النهائية تُعد جميعها فائزة، نظرًا لتقارب .مستوياتهم

وتابع مدير المعهد القومي للاتصالات، أن وجود مرحلة محورية قبل التصفيات النهائية تمثلت في تعليم المشاركين كيفية عرض أفكارهم وبيعها والتسويق لها، إلى جانب تدريبهم على كيفية تحويل الفكرة إلى منتج حقيقي يمكن تقديمه أمام لجنة التحكيم.