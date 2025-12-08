توافد المصريين في أثينا للتصويت في انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل

قال عبد الستار بركات، مراسل قطاع الأخبار في أثينا، إنّ اليوم الأول من انتخابات الإعادة في الدوائر الثلاثين التي أُلغيت نتائجها بحكم المحكمة العليا يشهد انتظامًا كاملًا في العملية الانتخابية منذ فتح السفارة المصرية أبوابها في التاسعة صباحًا.

وأوضح أنّ السفارة تستقبل أبناء الجالية المصرية المنتمين إلى دوائر ومحافظات الصعيد الذين يشكلون شريحة كبيرة من المصريين العاملين في اليونان.

ولفت إلى أنّ اليوم يعد يوم عمل رسمي في اليونان، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المقترعين بعد انتهاء ساعات العمل خلال الساعات المقبلة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ العملية الانتخابية تسير بسهولة وهدوء دون أي عقبات، وأنّ أعضاء البعثة الدبلوماسية على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم للناخبين من خلال طباعة أوراق الدوائر وتوضيح كيفية اختيار مرشح أو أكثر وفقًا لقواعد كل دائرة.

وأكد وجود تواصل دائم بين البعثة الدبلوماسية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية وفق الضوابط المقررة، مشيرًا إلى أنّه لم تُسجل أي مشاكل حتى الآن.

وأشار مراسل قطاع الأخبار إلى أنّ المقارنة بين حجم الإقبال الحالي وما حدث في المرحلة الأولى ليست ممكنة، نظرًا لاختلاف عدد المحافظات والدوائر المشاركة، حيث شملت المرحلتان الأولى والثانية 13 محافظة وعددًا كبيرًا من الدوائر، بينما تقتصر انتخابات اليوم على 30 دائرة فقط، موضحًا، أنّ حجم الكتلة الانتخابية في اليونان يتأثر بطبيعة هذه الدوائر وعدد أبناء الجالية المنتمين إليها.

