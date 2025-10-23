أليجري يحذر لاعبي ميلان من "الكسل" قبل مواجهة بيزا في الدوري الإيطالي

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، أن مواجهة فريقه أمام بيزا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، ستكون اختبارًا صعبًا رغم تصدر الروسونيري جدول الترتيب بعد مرور سبع جولات.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن فريقه "لا يملك رفاهية الكسل في أي لحظة من اللقاء"، مشددًا على ضرورة التعامل مع المباراة بجدية كاملة، خاصة أن بيزا "أظهر مستوى قويًا في مبارياته الأخيرة أمام أندية كبيرة مثل نابولي وروما".

ويحتل ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الأخير على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في ملعب سان سيرو، ليحصد 16 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه. وفي حال فوزه على بيزا، سيُوسّع الفارق مؤقتًا إلى أربع نقاط.

وأضاف مدرب الروسونيري: "بيزا ليس فريقًا سهلًا، باستثناء مواجهته أمام بولونيا، قدم أداءً قويًا في كل مبارياته. علينا أن نتعامل بتركيز كامل، لأن لحظة واحدة من الكسل يمكن أن تفسد مجهود 95 دقيقة".

وأشار أليجري إلى أن المباراة تُمثل فرصة لميلان لتصحيح الصورة بعد خسارته المفاجئة أمام كريمونيزي في الجولة الافتتاحية، مؤكدًا: "يجب أن نقدم أداءً أفضل مما قدمناه ضد كريمونيزي، لا يمكننا تكرار الأخطاء ذاتها أمام الفرق الصاعدة".

وحول تصدر ميلان لجدول الترتيب، قال أليجري: "لم أكن أتوقع أن نكون في الصدارة بهذه السرعة، لكنني أعلم أنني أمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين. نحن في بداية الطريق، ويجب أن نحافظ على هدوئنا ونستمر في العمل الجاد".

ورفض المدرب الإيطالي الحديث عن فرص فريقه في الفوز باللقب، مضيفًا: "لا أنظر إلى الأرقام التاريخية أو التوقعات. الأهم أن ننهي الموسم بشكل جيد. هدفنا الأساسي هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونحتاج إلى 74 نقطة على الأقل لتحقيق ذلك".

وفيما يتعلق بالحالة البدنية للاعبيه، كشف أليجري أن النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو سيكون متاحًا في قائمة المباراة لكنه سيبدأ من على مقاعد البدلاء، بينما سيتم تحديد موقف روبن لوفتوس تشيك بعد الفحوصات الطبية اليوم.

كما تحدث عن النجم البرتغالي رافائيل لياو، موضحًا: "يمكنه اللعب كمهاجم أول أو ثانٍ، وكلما اقترب من منطقة الوسط كان أكثر فاعلية. هو لاعب قادر على إحداث الفارق".

وختم أليجري حديثه بالإشادة بالمهاجم سانتياجو خيمينيز، قائلاً: "تدرب بشكل رائع في الأيام الماضية، ولياقته البدنية في تحسن واضح. لديه إمكانيات كبيرة وسيسجل قريبًا".

وتقام مباراة ميلان أمام بيزا مساء الجمعة على ملعب سان سيرو في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواصلة الروسونيري سلسلة نتائجه الإيجابية وتوسيع الفارق في صدارة الكالتشيو.