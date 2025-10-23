الخطيب يشيد بـ ياسين منصور ومرتجي: رموز للانتماء وروح الأهلي

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور القلعة الحمراء لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أصبحت نموذجًا في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل مصر.

وتحدث الخطيب عن تشكيل قائمته الجديدة التي شهدت تجديدًا بنسبة 50% من الأسماء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التنمية والاستثمار تحت شعار «تكملة المشوار».

وأشاد بـ ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب الرئيس، واصفًا إياه بأنه نموذج في العمل بروح الأهلي وإنكار الذات، كما أثنى على المهندس خالد مرتجي، المرشح على منصب أمين الصندوق، معتبرًا إياه واجهة مشرفة وسفيرًا للنادي في الخارج.

واختتم رئيس الأهلي بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات ليس سوى خطوة في طريق طويل لخدمة النادي وأبنائه وجماهيره.