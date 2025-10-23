إعلامي : خوان بيزيرا مبسوط وفخور باللعب في الزمالك





شارك الاعلامي مينا ماهر منشورا جديدا بشأن خوان بيزيرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك









وكتب مينا ماهر : "خوان بيزيرا مبسوط و فخور انه بيلعب مع نادي الزمالك و بيشجعه جماهير بالشكل ده، الماتش اللي فات كلنا شوفنا التالتة يمين و هي بتهتف وتقول اليه خوان بيزيرا، والد اللاعب نفسه كتب و اتكلم عن المشهد ده و انه كان بيحلم بحاجه زي كده ما بالك فرحة اللاعب عامله ازاي، دعم اللاعب مهم خصوصا لو كان محترف و جديد على الفريق".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام.