برلماني: تصريحات الرئيس السيسي مع حفتر تؤكد على دور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط

قال النائب مختار همام عضو محلس النواب وأمين عام حزب حماه الوطن بسوهاج أن زيارة الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لمصر واستقبال الرئيس السيسي له جاءت في توقيت حساس في ظل التطورات الإقليمية المتصاعدة وهو ما جعل النقاشات بين الرئيس السيسي والفريق خليفة حفتر تتناول دعم استقرار ليبيا و التعامل مع الوجود الأجنبي والمرتزقة.

وأشار مختار همام إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تمثل رسائل قوية للعالم من أهمها دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها .

واوضح مختار همام أن الرئيس السيسى يسعى بكل جهد إلى تسوية الأزمة الليبية بالتواصل مع الأشقاء في ليبيا و الأطراف المعنية بحل الازمة من دول أخرى وصولا الي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن

و أشاد د. مختار همام بتصريحات المشير خليفة حفتر وتقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه مصر للشعب الليبي منذ بداية الأزمة

وأكد د. مختار همام أن مصر ملتزمة قيادة وشعبا بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وهذا ما يؤكده الرئيس عبد الفتاخ.