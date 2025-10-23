الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد عقد أحمد حمدي لحين انتهاء الأزمة المالية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أن ادارة الكرة بالنادي، استقرت على عدم الحديث مع أحمد حمدي لاعب الفريق في التجديد الفترة الحالية وتأجيل الأمر مؤقتا لحين انتهاء الأزمة المالية في النادي.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لا يرغب في الجلوس مع أحمد حمدي لمناقشة تجديد عقده، قبل أن يتم حل جميع الأمور المالية المتأخرة وإنهاء أزمة المستحقات بشكل كامل .

وأضاف ان هذا ايضا بجانب استعادة اللاعب لمستواه من جديد خاصة بعدما بدأ اللاعب يشارك ويظهر بشكل مميز مع الزمالك في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن الرغبة في تأجيل التجديد هي بمثابة رغبة مشتركة بين الطرفين خاصة وأن الظروف الحالية للنادي لا تسمح بمثل هذه الأمور أو الحديث فيها من الأساس.

وأكد المصدر أن أحمد حمدي يرغب ايضا في تأجيل تجديد عقده لحين استعادة مستواه ، وأنه عائد للمشاركة بعد إصابة طويلة أبعدته لفترة كبيرة .

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء غدٍ الجمعة على إستاد السلام.

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين، لصرفها قبل بطولة السوبر المحلي، المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

ويرغب مسؤولو الزمالك في سداد دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل السوبر لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة للمنافسة على اللقب.

وكان الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين في الأيام القليلة الماضية وأنهى أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب.

