قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد عقد أحمد حمدي لحين انتهاء الأزمة المالية

أحمد حمدي
أحمد حمدي
ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أن ادارة الكرة بالنادي، استقرت على عدم الحديث مع أحمد حمدي لاعب الفريق في التجديد الفترة الحالية وتأجيل الأمر مؤقتا لحين انتهاء الأزمة المالية في النادي.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لا يرغب في الجلوس مع أحمد حمدي لمناقشة تجديد عقده، قبل أن يتم حل جميع الأمور المالية المتأخرة وإنهاء أزمة المستحقات بشكل كامل .

وأضاف ان هذا ايضا بجانب استعادة اللاعب لمستواه من جديد خاصة بعدما بدأ اللاعب يشارك ويظهر بشكل مميز مع الزمالك في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن الرغبة في تأجيل التجديد هي بمثابة رغبة مشتركة بين الطرفين خاصة وأن الظروف الحالية للنادي لا تسمح بمثل هذه الأمور أو الحديث فيها من الأساس.

وأكد المصدر أن أحمد حمدي يرغب ايضا  في تأجيل تجديد عقده لحين استعادة مستواه ، وأنه عائد للمشاركة بعد إصابة طويلة أبعدته لفترة كبيرة .

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء غدٍ الجمعة على إستاد السلام. 

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين، لصرفها قبل بطولة السوبر المحلي، المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

ويرغب مسؤولو الزمالك في سداد دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل السوبر لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة للمنافسة على اللقب.

وكان الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين في الأيام القليلة الماضية وأنهى أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء غدا الجمعة على إستاد السلام. 

الزمالك احمد حمدي ديكيداها الصومالي الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

ترشيحاتنا

بوتين وترامب

بوتين: ترامب يرغب في تأجيل قمة بودابست.. ونحذر من استهداف عمق روسيا

وزير النفط الكويتي طارق الرومي

وزير النفط الكويتي يكشف تأثير العقوبات ضد روسيا على الطلب

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد