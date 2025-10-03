نادر العشري: عماد النحاس ليس رجل المرحلة في الأهلي

أكد نادر العشري، لاعب إنبي وغزل المحلة السابق، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن شخصية النادي الأهلي كانت العامل الحاسم في الفوز على الزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن عماد النحاس المدير الفني للأهلي تفوق بشكل واضح على نظيره يانيك فيريرا.

وأضاف العشري، أن الأهلي يضم مجموعة كبيرة من النجوم لكنه يحتاج إلى مدرب قادر على السيطرة على الفريق، لافتًا إلى أن عماد النحاس مدرب مميز، لكنه لا يرى أنه الرجل المناسب للمرحلة الحالية داخل القلعة الحمراء.

وتابع: “عدي الدباغ لاعب جيد، وبيزيرا هائل، بينما لم يثبت آدم كايد نفسه حتى الآن”، مشددًا على أن إنجازات الكرة المصرية عبر التاريخ جاءت بأيدي المدربين المصريين، مستغربًا من استمرار الاعتماد على المدربين الأجانب.

واختتم العشري تصريحاته بالإشادة بحسام البدري، واصفًا إياه بأنه من أنجح المدربين المصريين الذين تولوا تدريب الأهلي.