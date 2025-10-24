قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
رياضة

لاعب المحلة السابق: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية

الزمالك
أكد نادر العشري نجم غزل المحلة السابق، أن فريقه السابق يسير بخطى ثابتة بعد حالة الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها النادي، مشيرًا إلى أن طريقة لعب علاء عبدالعال تتناسب تمامًا مع إمكانيات اللاعبين، وهو ما جعل غزل المحلة يمتلك أحد أقوى خطوط الدفاع في الدوري بفضل العمل الجماعي.

وأضاف العشري في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”  أن الأهلي يواجه صعوبة في تعويض علي معلول، مشيرًا إلى أن استقبال الفريق 12 هدفًا هذا الموسم يتحمله جميع اللاعبين وليس الدفاع فقط، كما وصف أداء محمد علي بن رمضان في المباريات الأخيرة بالمتواضع.

وأشاد نجم المحلة السابق بمنظومة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنها متكاملة بقيادة مدرب متمرس مثل علي ماهر، في حين أوضح أن المصري يحتاج إلى تدعيم مركز قلب الدفاع أكثر من التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وتابع: الزمالك يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق في الدوري، لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية وقادر على احتواء اللاعبين، معتبرًا أن فيريرا ليس الأنسب في هذه المرحلة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بنادي بيراميدز، مؤكدًا أن الاستقرار الفني باستمرار المدير الفني يوريتش هو سر تفوق الفريق مؤخرًا بعد معاناته في فترات سابقة من كثرة تغييرات الأجهزة الفنية.

الزمالك فيريرا يانيك فيريرا الدوري المصري العشري

