تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
رياضة

أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة يدعمون المنتخب بأمم أفريقيا وكأس العالم 2026

علا محمد

أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابو ريدة ، على دعمه الكامل للمنتخب الوطنى الأول استعدادا للمشاركة فى بطولتى كأس الأمم الافريقية بالمغرب وكأس العالم 2026، مؤكدًا توفير كل الإمكانات للجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق النتائج التى تليق بمكانة الكرة المصرية.

وقال المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، إن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتطوير منظومة كرة القدم فى جميع قطاعاتها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الانضباط والاحتراف فى إدارة شئون اللعبة.

وأضاف: «نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الكرة المصرية، ونركز على دعم المنتخبات الوطنية والحكام وكل عناصر المنظومة لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم مصر»، بينما أكد خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، أن المجلس يتعامل بشفافية واحترام مع جميع العاملين فى المنظومة، موضحًا أن قبول استقالة أسامة نبيه جاء تقديرًا لرغبته الشخصية، مع توجيه الشكر له على ما قدمه من جهد وعطاء.

وقال إن الاتحاد يضع فى مقدمة أولوياته دعم المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل التحكيم والبنية الإدارية والفنية داخل الاتحاد.

المهندس هاني ابو ريدة مجلس إدارة اتحاد الكرة بطولتى كأس الأمم الافريقية بالمغرب وكأس العالم 2026 المنتخب الوطنى

