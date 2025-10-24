أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة يدعمون المنتخب بأمم أفريقيا وكأس العالم 2026

أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابو ريدة ، على دعمه الكامل للمنتخب الوطنى الأول استعدادا للمشاركة فى بطولتى كأس الأمم الافريقية بالمغرب وكأس العالم 2026، مؤكدًا توفير كل الإمكانات للجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق النتائج التى تليق بمكانة الكرة المصرية.

وقال المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، إن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتطوير منظومة كرة القدم فى جميع قطاعاتها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الانضباط والاحتراف فى إدارة شئون اللعبة.

وأضاف: «نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الكرة المصرية، ونركز على دعم المنتخبات الوطنية والحكام وكل عناصر المنظومة لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم مصر»، بينما أكد خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، أن المجلس يتعامل بشفافية واحترام مع جميع العاملين فى المنظومة، موضحًا أن قبول استقالة أسامة نبيه جاء تقديرًا لرغبته الشخصية، مع توجيه الشكر له على ما قدمه من جهد وعطاء.

وقال إن الاتحاد يضع فى مقدمة أولوياته دعم المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل التحكيم والبنية الإدارية والفنية داخل الاتحاد.