تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعنين، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على مساندة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.





وتحدث المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة من أجل تشريف الكرة المصرية.





وأشار المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في اجتماعه مع اللاعبين، إلي أنه كان حريصا على توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.





كما تواجد رفقة مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريده الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن ، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.





وأكد حسام حسن في كلمته ، علي أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم في المنتخب الأول قائمة حال تألقهم مع المنتخب وأنديتهم.







بيان اتحاد الكرةأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تعيينات جديدة داخل المنتخبات الوطنية أو صرف مكافآت مالية خاصة للمنتخب الأول بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم.





وأوضح الاتحاد في بيانه أن كافة القرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، سواء الفنية أو الإدارية أو المالية، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.





ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالمنتخبات الوطنية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير صادرة عن الاتحاد بصورة رسمية، حفاظًا على المصداقية وتجنبًا لإثارة البلبلة بين الجماهير.





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية حول العالم، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، التي امتدت من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري





شهد التصنيف الجديد تقدم منتخب مصر 3 مراكز، ليحتل المركز 32 عالميًا، والثالث على مستوى القارة الإفريقية، خلف كل من منتخب المغرب صاحب المركز 12 عالميًا، ومنتخب السنغال الذي جاء في المركز 18.





ويأتي هذا التقدم بعد الأداء القوي الذي قدمه "الفراعنة" خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فاز الفريق الوطني في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.





يأتي هذا التقدم في التصنيف، في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 19 يناير 2026، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق اللقب القاري الغائب منذ 2010.



