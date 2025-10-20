قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
رياضة

تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال

يسري غازي

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعنين، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على مساندة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.
 


وتحدث المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة من أجل تشريف الكرة المصرية.
 


وأشار المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في اجتماعه مع اللاعبين، إلي أنه كان حريصا على توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.


كما تواجد رفقة مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريده الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن ، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.


وأكد حسام حسن في كلمته ، علي أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم في المنتخب الأول قائمة حال تألقهم مع المنتخب وأنديتهم.



بيان اتحاد الكرةأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تعيينات جديدة داخل المنتخبات الوطنية أو صرف مكافآت مالية خاصة للمنتخب الأول بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم.


وأوضح الاتحاد في بيانه أن كافة القرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، سواء الفنية أو الإدارية أو المالية، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.


ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالمنتخبات الوطنية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير صادرة عن الاتحاد بصورة رسمية، حفاظًا على المصداقية وتجنبًا لإثارة البلبلة بين الجماهير.
 


أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية حول العالم، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، التي امتدت من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري
 


شهد التصنيف الجديد تقدم منتخب مصر 3 مراكز، ليحتل المركز 32 عالميًا، والثالث على مستوى القارة الإفريقية، خلف كل من منتخب المغرب صاحب المركز 12 عالميًا، ومنتخب السنغال الذي جاء في المركز 18.
 


ويأتي هذا التقدم بعد الأداء القوي الذي قدمه "الفراعنة" خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فاز الفريق الوطني في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.
 


يأتي هذا التقدم في التصنيف، في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 19 يناير 2026، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق اللقب القاري الغائب منذ 2010.

 

اتحاد الكرة حسام حسن هاني ابوريدة منتخب الناشئين أحمد الكاس

