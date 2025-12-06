قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
توك شو

شعبة الدواجن توضح حقيقة انتشار «الفراخ السردة» وتكشف تطورات الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أثار حديث المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار ما يُعرف بـ«الفراخ السردة» في الأسواق جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، خرجت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية لتوضيح الحقيقة، والتعليق على وضع السوق الحالي، سواء من ناحية جودة الدواجن أو الأسعار وخسائر المنتجين.


حقيقة انتشار «الفراخ السردة» في الأسواق

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أي دواجن مريضة في الأسواق، موضحا أن ما يسمى بـ«الدواجن السردة» هو مجرد دواجن صغيرة الحجم وليس نوعا مختلفا أو دليلًا على وجود مشكلات صحية.

وشدد على أنه لا يمكن الحكم على سلامة الدواجن بالعين المجردة، مشيرًا إلى أن التأكيد الوحيد يأتي من خلال الكشف البيطري.

وأضاف أن الحديث عن انتشار هذا النوع في الأسواق غير دقيق، مؤكدًا أن جميع الدواجن المعروضة حاليًا كبيرة الحجم لأن المنتجين يسعون لتعويض خسائرهم في ظل انخفاض الأسعار.

الإبلاغ عن الدواجن الفاسدة

كما دعا المواطنين إلى إبلاغ وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك فور ملاحظة أي دواجن غير صالحة، مؤكدًا أن الوضع في الأسواق مستقر ولا توجد دواجن تحمل مخاطر صحية.

أسعار الدواجن وخسائر المنتجين

أوضح رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح اليوم بين 57 و58 جنيهًا للكيلوغرام، بينما تباع للمستهلك بسعر 67 جنيهًا، أي بزيادة 10 جنيهات عن سعر المزرعة.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة للمستهلك، لكنها غير مرضية للمنتجين، إذ إن سعر التكلفة الفعلية يتطلب أن يكون سعر البيع لا يقل عن 65 جنيهًا للكيلوغرام داخل المزرعة، ما يعني أن المنتج يخسر حوالي 15 جنيهًا في كل فرخة.

الفراخ السردة شعبة الدواجن الدواجن

