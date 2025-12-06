شعبة الدواجن توضح حقيقة انتشار «الفراخ السردة» وتكشف تطورات الأسعار

أثار حديث المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار ما يُعرف بـ«الفراخ السردة» في الأسواق جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، خرجت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية لتوضيح الحقيقة، والتعليق على وضع السوق الحالي، سواء من ناحية جودة الدواجن أو الأسعار وخسائر المنتجين.



حقيقة انتشار «الفراخ السردة» في الأسواق

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أي دواجن مريضة في الأسواق، موضحا أن ما يسمى بـ«الدواجن السردة» هو مجرد دواجن صغيرة الحجم وليس نوعا مختلفا أو دليلًا على وجود مشكلات صحية.

وشدد على أنه لا يمكن الحكم على سلامة الدواجن بالعين المجردة، مشيرًا إلى أن التأكيد الوحيد يأتي من خلال الكشف البيطري.

وأضاف أن الحديث عن انتشار هذا النوع في الأسواق غير دقيق، مؤكدًا أن جميع الدواجن المعروضة حاليًا كبيرة الحجم لأن المنتجين يسعون لتعويض خسائرهم في ظل انخفاض الأسعار.

الإبلاغ عن الدواجن الفاسدة

كما دعا المواطنين إلى إبلاغ وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك فور ملاحظة أي دواجن غير صالحة، مؤكدًا أن الوضع في الأسواق مستقر ولا توجد دواجن تحمل مخاطر صحية.

أسعار الدواجن وخسائر المنتجين

أوضح رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح اليوم بين 57 و58 جنيهًا للكيلوغرام، بينما تباع للمستهلك بسعر 67 جنيهًا، أي بزيادة 10 جنيهات عن سعر المزرعة.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة للمستهلك، لكنها غير مرضية للمنتجين، إذ إن سعر التكلفة الفعلية يتطلب أن يكون سعر البيع لا يقل عن 65 جنيهًا للكيلوغرام داخل المزرعة، ما يعني أن المنتج يخسر حوالي 15 جنيهًا في كل فرخة.