أسعار الدواجن بين ثبات المزارع وقلق المنتجين.. أرباح للمستهلك وخسائر لُلمربّين

تشهد أسعار الدواجن في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، وفق ما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إذ تسجل أسعار الدواجن في المزارع نحو 57 إلى 58 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 67 جنيهًا، أي بفارق عشرة جنيهات عن سعر المزرعة.

ويعد هذا السعر مناسبًا للمواطنين مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.

تعرض المربّين للخسارة

ورغم استقرار الأسعار للمستهلك، فإن المنتجين لا يشعرون بالرضا، إذ أوضح السيد أن سعر البيع الحالي لا يغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج، والتي تستلزم أن يكون سعر الكيلو داخل المزرعة عند حدود 65 جنيهًا لضمان عدم تعرض المربّين للخسارة.

انخفاض الأسعار

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار في الوقت الراهن يتسبب بخسائر تصل إلى 15 جنيهًا في سعر الفرخة الواحدة، وهو ما يهدد بخروج بعض المنتجين من المنظومة إذا استمرت هذه الأوضاع.

الحفاظ على توازن السوق

وحذّر السيد من أن خروج المنتجين سيؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض في الأسواق، مما ينعكس بارتفاع جديد في الأسعار على المواطنين؛ ولذلك، يؤكد أن الحفاظ على توازن السوق يتطلب تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة ويضمن استقرار الإنتاج، وفي الوقت نفسه يراعي قدرة المستهلك الشرائية.