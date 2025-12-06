قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
تقارير إعلامية: الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول آمن للمساعدات بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدواجن بين ثبات المزارع وقلق المنتجين.. أرباح للمستهلك وخسائر لُلمربّين

الدواجن
الدواجن
محمد البدوي

تشهد أسعار الدواجن في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، وفق ما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إذ تسجل أسعار الدواجن في المزارع نحو 57 إلى 58 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 67 جنيهًا، أي بفارق عشرة جنيهات عن سعر المزرعة. 

ويعد هذا السعر مناسبًا للمواطنين مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.

 تعرض المربّين للخسارة

ورغم استقرار الأسعار للمستهلك، فإن المنتجين لا يشعرون بالرضا، إذ أوضح السيد أن سعر البيع الحالي لا يغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج، والتي تستلزم أن يكون سعر الكيلو داخل المزرعة عند حدود 65 جنيهًا لضمان عدم تعرض المربّين للخسارة.

 انخفاض الأسعار 

 وأشار إلى أن انخفاض الأسعار في الوقت الراهن يتسبب بخسائر تصل إلى 15 جنيهًا في سعر الفرخة الواحدة، وهو ما يهدد بخروج بعض المنتجين من المنظومة إذا استمرت هذه الأوضاع.

الحفاظ على توازن السوق

وحذّر السيد من أن خروج المنتجين سيؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض في الأسواق، مما ينعكس بارتفاع جديد في الأسعار على المواطنين؛ ولذلك، يؤكد أن الحفاظ على توازن السوق يتطلب تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة ويضمن استقرار الإنتاج، وفي الوقت نفسه يراعي قدرة المستهلك الشرائية.

الدواجن أسعار الدواجن عبد العزيز السيد شعبة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

جهاز مدينة بدر يعقد لقاءَا موسعًا مع سكان حي زهرة العاصمة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتابع منظومة العمل بشركة الجيزة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد