أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 6-12-2025

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 6-12-2025 في الأسواق والمحال، وذلك عقب آخر ارتفاع سجلته بورصة الدواجن بالجيزة خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الفراخ اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت، عند 61 جنيهًا داخل سوق الجملة، في حين تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق بين 62 و71 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ الساسو:

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة اليوم حوالي 88 جنيهًا، بينما ارتفع للمستهلك داخل محال التجزئة ليصل إلى نحو 98 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ البلدي:

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم، نحو 101 جنيه داخل سوق الجملة، فيما ارتفع سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة ليصل إلى حوالي 111 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه:

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ومحال التجزئة بين 200 و210 جنيهات للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 6-12-2025 ببورصة الدواجن

أعلى سعر دولار اليوم 6-12-2025 بنمو 51% .. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 9 أشهر

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 150-155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 155-160 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 130-135 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض قطعان: 8 جنيهات.

الكتكوت الساسو: 10 جنيهات.

الكتكوت الساسو بيور: 11 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: 6 جنيهات.

الكتكوت الهجين: 7 جنيهات.

الكتكوت جيل ثاني: 9 جنيهات.

الكتكوت روزي بيور: 8 جنيهات.

الكتكوت الأبيض: من 12 إلى 18 جنيهًا.