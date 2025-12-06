مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق بلانة / أدندان بأسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ من الأهالى يفيد وقوع الحادث بالمنطقة سالفة الذكر، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 9 آخرين ، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التى باشرت نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث

انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسباب وقوعه، كما تم رفع آثار الحادث عن الطريق لتيسير حركة السيارات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.