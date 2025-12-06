10معلومات عن مشروع الغاز الطبيعى في كوم أمبو شمال أسوان

تواصل أجهزة الدولة خطتها التنموية والخدمية حيث يتم دخول الغاز الطبيعي لمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان لخدمة الأهالى والمشروعات الصناعية الكبرى بالمحافظة.

ونقدم تفاصيل دخول الغاز الطبيعي لمصانع سكر كوم أمبو في 10 معلومات كالتالى:

- تشغيل مصانع السكر بكوم امبو،بالغاز الطبيعى بدلاً من الباجاس .

- ينعكس ذلك بالإيجاب فى القضاء على الهفت والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئى .

- موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة علي ذلك فى جلسته الأخيرة

- تقوم بتنفيذ المشروع شركة غاز مصر بالمشاركة مع الجهات المعنية

- الإسراع بوتيرة العمل بمشروع إدخال الغاز الطبيعى لمصانع السكر

الغاز الطبيعى

- يشمل المشروع إدخال الغاز الطبيعى لمصانع سكر كوم أمبو والأحياء والمناطق السكنية والأنشطة التجارية

- حصر المشكلات وتذليل العقبات

- ضمان الإنتهاء من أعمال الحفر ومد وتعدية خطوط الغاز الطبيعى وخاصة تحت خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم أمبو.

- تم الإنتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية لمصانع كوم أمبو بنسبة 100% .

- جارى إستكمال تنفيذ أعمال الشكبة الخارجية للمصنع والتى وصلت حتى الآن لنسبة 80%.