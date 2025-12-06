أسوان.. رفع كفاءة ورصف طريق الشطب المؤدى لمعبد كوم أمبو بطول 1500متر

شهد الطريق المؤدى لمعبد كوم أمبو شمال أسوان أعمال رصف ورفع كفاءة بطول 1500 متر.

ويأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد للإرتقاء بالمواقع السياحية والأثرية من أجل المظهر الحضارى أمام الأفواج السياحية الزائرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير.

وتابع سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو أعمال الرصف بالطريق التابع لقرية الشطب ، فيما تزامن مع ذلك قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، بتنفيذ أعمال النظافة والجرد والغسيل للأرضيات والأرصفة بطريق كورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، وكذلك أرضيات الحدائق العامة والمتنزهات.

كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تهذيب وقص الأشجار والزراعات على بطول كورنيش النيل ، فيما قامت أيضاً بالإسراع بوتير العمل فى حملة تشجير طريق السادات بطول 4 كم على الجانبين بمد وتركيب شبكات الرى وزرع الأشجار.

الافواج السياحية

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتغير الصناديق القديمه بصناديق جديدة بنطاق حى جنوب بطريق السادات ومناطق العقاد ومدينة ناصر وغيرها ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة ، وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ أثناء رئاسته للإجتماع الأخير للإرتقاء بمنظومة النظافة ، والذى إستهدف الإستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة من المعدات المختلفة التى تم خلال الفترة الأخيرة رفع كفاءتها ، من أجل تنفيذ أعمال الرفع اليومى للمخلفات بمختلف الميادين والشوارع والأحياء السكنية .