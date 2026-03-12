هربت للشرقية.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أسرة من تغيب فتاة عقب خروجها من المنزل بأسيوط، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن العثور عليها.

بالفحص، تبين أن مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تلقى بلاغا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بتغيب كريمته، 22 سنة، عقب خروجها من المنزل لوجود خلافات عائيلة بينهما، وسابقة تغيبها عن المنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة المذكورة بمحافظة الشرقية، وبسؤالها أقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب ونفت تعرضها للإيذاء.

وتم تسليمها لأهلها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





