رتيبة النتشة: غزة تدخل شتاءً ثالثا بلا مأوى

أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهورًا بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ومماطلتها في تنفيذ المرحلة الثانية منه، محذرة من دخول القطاع «شتاءً ثالثًا بلا مأوى مناسب».

وأوضحت أن الاحتلال يواصل منع إدخال الخيام والكرفانات ومواد الإغاثة الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل المساكن، ما يزيد من معاناة السكان.

وقالت “النتشة”، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن دخول المواد الغذائية والأدوية ما زال محدودًا للغاية، مع اتساع قوائم الممنوعات، الأمر الذي يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.

وأضافت عضو هيئة العمل الأهلي أن النازحين والفقراء في غزة باتوا «متساوين في المعاناة»، فالكل يعيش في الخيام في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وضعف قدرة الناس على الشراء بسبب انعدام فرص العمل والسيولة المالية.

وتابعت: «حتى المطابخ التي تقدم وجبات للمحتاجين محدودة جدًا، والأوضاع صعبة على مستوى الكرامة الإنسانية والاحتياجات الأساسية».

وحددت «النتشة» 4 مطالب رئيسية للشعب الفلسطيني في غزة، تشمل وقف إطلاق النار فعليًا، لافتة إلى ارتكاب إسرائيل أكثر من 550 انتهاكًا منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية دون قيود، وتسهيل خروج الحالات الحرجة للعلاج في الخارج في ظل تدمير القطاع الصحي، وأخيرًا بدء عملية إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والمساكن.