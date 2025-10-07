قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبوريدة يطمئن على عبد المنعم ويسهل اجراءات علاجه باسباير

عبد المنعم
عبد المنعم
علا محمد

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم ويسهّل علاجه في مستشفى إسباير بقطر".


تتفاقم أزمات نادي نيس الفرنسي مع اقتراب نهاية الموسم، بعدما تعرض مدافعه المصري محمد عبد المنعم لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في الانتصار على باريس سان جيرمان (3-1)، ضمن الجولة 31 من الدوري الفرنسي بالموسم الماضي.

وخضع عبد المنعم لجراحة ناجحة، وسيفتقده الفريق حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فقد تلقى نيس صدمة جديدة بإصابة لاعب وسطه يوسف ندايشيمي بالرباط الصليبي كذلك، خلال تدريبات اليوم، ما يعني غيابه أيضًا حتى نهاية 2025. وكان ندايشيمي يُستخدم مؤخرًا في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر المصري محمد عبد المنعم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

سناء جميل

الخميس.. كلام في السيما يحتفي بالفنانة "سناء جميل".. بسينما الهناجر

مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا

توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا غدا بأكاديمية الفنون

تارا عماد

بإطلالة كاجوال.. تارا عماد تلفت الأنظار بأحدث ظهور في باريس

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

