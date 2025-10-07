أبوريدة يطمئن على عبد المنعم ويسهل اجراءات علاجه باسباير

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم ويسهّل علاجه في مستشفى إسباير بقطر".



تتفاقم أزمات نادي نيس الفرنسي مع اقتراب نهاية الموسم، بعدما تعرض مدافعه المصري محمد عبد المنعم لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في الانتصار على باريس سان جيرمان (3-1)، ضمن الجولة 31 من الدوري الفرنسي بالموسم الماضي.

وخضع عبد المنعم لجراحة ناجحة، وسيفتقده الفريق حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فقد تلقى نيس صدمة جديدة بإصابة لاعب وسطه يوسف ندايشيمي بالرباط الصليبي كذلك، خلال تدريبات اليوم، ما يعني غيابه أيضًا حتى نهاية 2025. وكان ندايشيمي يُستخدم مؤخرًا في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.