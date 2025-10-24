تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

يبحث الدنماركى ييس توروب المدير الفنى، عن إجراء تعديلات على تشكيل الفريق فى مواجهة ايجل نوار فى المباراة المقرر لها في الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، خاصة أن الفريق قد حقق الفوز بهدف نظيف فى مواجهة الذهاب التى اقيمت السبت الماضى ببوروندى.

ويدرس توروب الدفع بكل من: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر من بداية المباراة مع وجود محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو على دكة البدلاء، ويتجه الجهاز الفنى إلى تشكيل يضم مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكرى وأليو ديانج ومحمد على بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى وأحمد عبدالقادر وجينيك جراديشار.

ومن المقرر أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق مساء اليوم، بالقائمة التى سوف يختارها، وعقد توروب محاضرة مع لاعبية أمس، تضمنت التأكيد على أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتائج وأنه يجب نسيان الفوز الذى حققه الفريق فى مباراة الذهاب وضرورة تكرار النتيجة فى مواجهة الاياب غدا.

وحذر توروب من التعامل مع المباراة على أنها انتهت والفريق تأهل لدور المجموعات .

وعقد توروب جلسة مع جهازه المعاون أمس، تحدث فيها عن الشق البدنى للفريق الذى وضح معاناة اللاعبين منه، واستمع توروب الى شرح مفصل من عادل مصطفى، المدرب العام وكذلك من مدرب الأحمال حول القياسات البدنية التى أظهرت أن عددا كبيرا من اللاعبين يعانون قلة معدلات اللياقة البدنية وهناك تفاوت فى النسب ما بين اللاعبين.