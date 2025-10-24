قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

ييس توروب
ييس توروب
علا محمد

يبحث الدنماركى ييس توروب المدير الفنى، عن إجراء تعديلات على تشكيل الفريق فى مواجهة ايجل نوار فى المباراة المقرر لها في الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، خاصة أن الفريق قد حقق الفوز بهدف نظيف فى مواجهة الذهاب التى اقيمت السبت الماضى ببوروندى.

ويدرس توروب الدفع بكل من: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر من بداية المباراة مع وجود محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو على دكة البدلاء، ويتجه الجهاز الفنى إلى تشكيل يضم مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكرى وأليو ديانج ومحمد على بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى وأحمد عبدالقادر وجينيك جراديشار.

ومن المقرر أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق مساء اليوم، بالقائمة التى سوف يختارها، وعقد توروب محاضرة مع لاعبية أمس، تضمنت التأكيد على أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتائج وأنه يجب نسيان الفوز الذى حققه الفريق فى مباراة الذهاب وضرورة تكرار النتيجة فى مواجهة الاياب غدا.

وحذر توروب من التعامل مع المباراة على أنها انتهت والفريق تأهل لدور المجموعات .

وعقد توروب جلسة مع جهازه المعاون أمس، تحدث فيها عن الشق البدنى للفريق الذى وضح معاناة اللاعبين منه، واستمع توروب الى شرح مفصل من عادل مصطفى، المدرب العام وكذلك من مدرب الأحمال حول القياسات البدنية التى أظهرت أن عددا كبيرا من اللاعبين يعانون قلة معدلات اللياقة البدنية وهناك تفاوت فى النسب ما بين اللاعبين.

