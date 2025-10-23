محمد عبدالجليل ينتقد «ييس توروب» بسبب تغييراته

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تغييرات الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عليها علامات استفهام.

وقال «عبدالجليل» في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «cbc»: «أداء الأهلي بدنيًا متراجع بسبب المعد البدني الذي كان متواجد مع ريبيرو، والفريق بعد 60 دقيقة يتراجع».

وتابع: «الأهلي كان يلعب أمام الاتحاد السكندري بدون ظهير أيسر، بسبب قيادم تريزيجيه أو بنشرقي بالأدوار الدفاعية ومعاونة أحمد نبيل كوكا».

وأضاف: «محمد علي بن رمضان، مستواع تراجع في الشوط الثاني، وكان من الأفضل مشاركة أفشة في الشوط الثاني، وهناك علامات استفهام على تغييرات ييس توروب».

وأكمل: «مروان خرج بسبب حصوله على إنذار، فكان على توروب استبدال كوكا أيضًا بسبب حصوله على إنذار وقبل تعرضه للطرد».