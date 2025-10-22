الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب

يخوض الأهلي في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، في أول ظهور للفريق محليًا تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

ويستأنف الأهلي مشواره في البطولة المحلية بعد عودته من مشاركته الإفريقية الناجحة، باحثًا عن فوز جديد يقوده إلى صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 18 نقطة، خلف سيراميكا المتصدر (20 نقطة)، ما يعني أن الفوز الليلة سيمنحه فرصة اعتلاء القمة مؤقتًا، في انتظار نتائج المصري والزمالك اللذين يمتلك كل منهما نفس رصيد الأهلي من النقاط.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة كونها البروفة الأولى لتوروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في أول ظهور له قاريًا، ويأمل من خلالها في التعرف أكثر على إمكانيات لاعبيه وطبيعة المنافسة المحلية.

ورغم صعوبة إجراء تغييرات كبيرة على التشكيل أو طريقة اللعب في هذه المرحلة المبكرة من توليه المهمة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المدرب الدنماركي سيعمل على تحسين التنظيم الدفاعي في وسط الملعب، ومعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة الفريق الإفريقية أمام المنافس البوروندي.

في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو يعاني من تراجع واضح في النتائج، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعله في موقف صعب ويزيد من حجم الضغوط على لاعبيه وجهازه الفني.

ويطمح “زعيم الثغر” إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يملك دوافع قوية لمواصلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري.